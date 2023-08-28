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Мэр Москвы объявил о завершении строительства школы на Волоколамском шоссе

Сергей Собянин: новая школа на месте бывшего Тушинского аэродрома откроется 1 сентября

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Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Новая школа на 1,1 тыс. мест на Волоколамском шоссе готова к открытию, занятия в ней начнутся с 1 сентября, сообщил 28 августа мэр Москвы Сергей Собянин в своем Теlegram-канале.

Градоначальник отметил, что школа стала первым общеобразовательным учебным заведением, построенным в рамках проекта комплексного развития территории бывшего Тушинского аэродрома.

Как уточнил мэр, новый учебный корпус состоит из двух блоков — для младших классов и для средней и старшей школы. Для комфортного обучения здание обустроили универсальными и специализированными кабинетами, спортивными и гимнастическими залами, а также медиатекой, читальным залом и ИТ-полигоном.

В школе будет реализовываться городской проект «Математическая вертикаль». В будущем заработают ИТ-класс, предпринимательский и медицинские классы.

Кроме того, в новом учебном году в школе откроют кружки и секции, в том числе театральную студию, сотрудничающую с Малым театром. Продолжит свою работу школьный спортивный клуб «Гладиатор», а также футбольный клуб «Вымпел», в котором мастер-классы проводят ведущие тренеры академии «Спартак».

При строительстве были учтены потребности учеников с ограниченными возможностями здоровья — в школе оборудованы лифты, пандусы и тактильные указатели, обратил внимание глава города.

На территории школы расположились игровые площадки и спортивная инфраструктура, которая позволит детям со всего района заниматься любимыми видами спорта.

Новое здание включено в состав школы № 727.

Кроме того, Сергей Собянин рассказал, что на юго-западе столицы появится еще несколько школ и детсадов. Так, в районе Северное Бутово планируется строительство образовательного комплекса на более чем на 1 тыс. школьных и 350 дошкольных мест.

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