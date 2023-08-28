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Мужчину арестовали за попытку поджога пункта отбора на контрактную службу в Петербурге

Мужчину арестовали за попытку сжечь пункт отбора на военную службу в Петербурге

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Табылды Кадырбеков/РИА «Новости»

Ленинский районный суд Петербурга арестовал мужчину, который попытался сжечь пункт отбора на военную службу по контракту. Об этом сообщает «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга».

По факту попытки поджога здания возбуждено уголовное дело о покушении на совершение террористического акта. Мужчине предъявили обвинения, он пробудет в СИЗО до 25 октября.

По информации следствия, мужчина вступил в сговор с неизвестными и принес к зданию пункта отбора на военную службу по контракту в ВС РФ в Адмиралтейском районе две бутылки с зажигательной смесью. После этого он поджег их и бросил в окно здания. Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали злоумышленника.

Ранее суд приговорил мужчину к шести годам колонии за поджог военкомата в Краснодаре.

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