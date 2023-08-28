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В Москве заочно арестовали вынесших приговор в 1991 году литовских судей

Суд Москвы заочно арестовал трех вынесших приговор в 1991 году литовских судей

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Басманный суд Москвы заочно арестовал трех литовских судей, которые вынесли приговор более 50 россиянам по факту беспорядков в Вильнюсе в 1991 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«В отношении Мацявичене, Пакальните-Тамошюнайте и Шумскаса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — сказал источник агентства.

В марте сообщалось, что полковник в отставке Юрий Мель, осужденный в Литве девять лет назад, вернулся в Россию. Меля задержали в марте 2014 года при пересечении границы Литвы. Следствие утверждало, что офицер во время «январских событий» в Вильнюсе 1991 года штурмовал телебашню и здание телевизионного комитета. Супруга Меля заявила, что узнала о его освобождении из сообщений СМИ и пытается выйти с ним на связь.

События в Вильнюсе вызвали широкий резонанс за рубежом. С протестом против действий правительства первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева в Прибалтике выступили США, Канада, ФРГ, Франция, Великобритания и другие страны, в том числе из Восточной Европы. Были заморожены уже принятые решения о выдаче СССР кредитов и финансовой помощи на общую сумму $16 млрд.

Ранее суд в Москве признал героя Абхазии киллером и посадил на 16 лет из-за семечек.

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