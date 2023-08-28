Россиянам рассказали, как наладить режим сна школьника после каникул

Специалисты управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу объяснили, как наладить нарушенный за время летних каникул режим сна у школьника. Ведомство цитирует «Мойка78». В первую очередь, по словам экспертов, необходимо ложиться спать строго в одно и тоже время.

Кроме того, школьнику важно засыпать в промежутке от 21:00 до 21:30. Добиваться этого специалисты советуют постепенно, ежедневно сдвигая время отхода ко сну на 30 минут раньше. Таким образом ребенок привыкнет к новому режиму за 7-10 дней, добавили в ведомстве.

Также Роспотребнадзор рекомендует ограничить использование детьми гаджетов, поскольку они активизируют деятельность мозга и не дают уснуть. Из рациона школьника, по словам экспертов, следует убрать кофеин, дающий сильный прилив энергии.

В 2023 году ученые из Института исследований старения имени Хинды и Артура Маркуса в США установили, что ключом к хорошему сну является поддержание температуры в спальне ночью в пределах 20-25 °C. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal Science of the Total Environment (JSTE).

Ранее ученые нашли связь между режимом сна и зарплатой.