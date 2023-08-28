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В Госдуме объяснили намерение лишать уклонистов приобретенного гражданства РФ

Депутат Матвеев: закон о лишении уклонистов приобретенного гражданства актуален

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Сергей Батурин/РИА Новости

Закон о лишении приобретенного гражданства граждан, уклоняющихся от воинской обязанности, будет принят с высокой долей вероятности. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил депутат Государственной думы Михаил Матвеев. Он подчеркнул, что общество видит несправедливость в отказе иностранцев, получивших российский паспорт, исполнять свои гражданские обязательства.

«Когда иностранный гражданин принимает российское гражданство, он дает присягу, в которой обязуется исполнять законы РФ и нести обязанности. В действующем федеральном законе о гражданстве говорится, что, если выясняется, что, давая присягу, новый гражданин не планировал нести обязанности, это может быть основанием для лишения гражданства», — отметил Матвеев.

Он добавил, что законопроект коснется как тех кто получил гражданство РФ десять и более лет назад, так и тех, кто стал гражданином страны недавно.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в 2022 году российское гражданство получили свыше 691 тыс. иностранных граждан, большую часть из которых составляют жители Таджикистана (173,6 тыс. человек), Армении (45 тыс.), Казахстана (42 тыс.).

Ранее Матвеев заявлял, что «недограждан» нужно депортировать с территории РФ вместе с членами их семей.

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