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Волонтеры «Единой России» помогли собрать в школу первоклассников Херсонской области

Волонтеры ЕР передали в Херсонскую область 300 портфелей и 7 тонн книг на русском языке

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Накануне начала учебного года в рамках проекта «Собери ребенка в школу» волонтеры «Единой России» передали в партийные отделения Херсонской области портфели, канцелярские наборы и книги на русском языке, сообщил депутат Госдумы, секретарь Херсонского регионального отделения ЕР Игорь Кастюкевич.

Парламентарий отметил, что собранные волонтерами вещи передали в партийное региональное отделение в городе Скадовск, оттуда их отвезли в местные отделения Алешкинского, Голопристанского и Новокаховского муниципальных округов, чтобы передать через руководителей школ родителям, которые ранее обращались за помощью.

«В этом году упор делаем на населенные пункты, которые находятся в 30-ти километровой зоне от линии боевого соприкосновения. Там тоже открывают школы, поэтому нужно помогать» — пояснил Кастюкевич.

«Многодетные родители неоднократно обращались ко мне и в региональное отделение с просьбой помочь им собрать детей в школу. Они слышали о партийной акции — отрадно, что у партии есть такой проект», — сказала начальник отдела министерства образования Херсонской области Оксана Мороз.

В партии уточнили, что 7 тонн книг для детей Херсонской области от воронежского регионального отделения доставили активисты «Молодой гвардии».

«Воронежскую область с Херсонской уже связывают добрые отношения. Мы привезли книги на русском языке, специально подобранные для того, чтобы их можно было передать как в обычные библиотеки населенных пунктов, так и школьные библиотеки. Мы знаем, что долгое время здесь запрещали все русское и люди, помимо всего остального, очень нуждаются в литературе на русском языке. Это наша общая культура, которая объединяет», — рассказал руководитель штаба воронежского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) Алексей Малетин.

Книги распределят между сельскими и школьными библиотеками.

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