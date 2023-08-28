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Под днищем машины сотрудницы компании – производителя ядерного топлива нашли шпионский жучок

Mash: в машине сотрудницы компании – производителя ядерного топлива нашли жучок

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Наталья Горшкова/РИА Новости

Под днищем машины сотрудницы компании – производителя ядерного топлива в Москве нашли шпионский жучок. Об этом сообщает Mash.

Главный специалист АО «ТВЭЛ» привезла свой автомобиль на техническое обслуживание. Во время осмотра транспортного средства механик обнаружил под днищем машины GPS-передатчик и сообщил об этом женщине.

Сотрудница компании – производителя ядерного топлива обратилась в полицию, чтобы узнать, кто и с какой целью мог за ней следить. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

АО «ТВЭЛ», где работает женщина, кроме фабрикации ядерного топлива также занимается обогащением урана, производством газовых центрифуг, научно-исследовательскими и конструкторскими проектами.

Ранее москвичка заявила в полицию на мужа, который следил за ней из микроволновки.

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