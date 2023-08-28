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В Гидрометцентре рассказали о резком похолодании в Подмосковье в ночь на 29 августа

Вильфанд: ночью в отдельных районах Подмосковья температура понизится до 1°C

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что ночью на 29 августа в отдельных районах Подмосковья температура понизится до 1°C тепла. Об этом сообщает ТАСС.

«Завтра понижение температуры, воздушные массы перемещаются с востока, северо-востока, они прохладные. Ночью с понедельника на вторник в основном в Подмосковье будет от 6°C до 10°C тепла, но в отдельных районах Московской области ожидается понижение температуры до 1°C тепла. Это довольно прохладно», — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что в ночь на среду в Московском регионе станет теплее — ожидается +10…+12°C. В ночь на четверг прогнозируется +12…+14°C, а на пятницу — +10…+15°C.

До Вильфанд заявил, что в конце лета и начале осени в Москве будет наблюдаться «красивая» погода с температурами до 26°C тепла.

Как сообщил синоптик, температурный фон выше нормы примерно на 1°C. По его словам, во вторник, 29 августа, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, дневная температура в столице — +16…+19 °C. Дневная температура 30 августа уже +19…+24 °C, а вторая половина недели будет еще более теплая с дневными температурами – +21…+26°C.

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