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В Краснодаре трое мужчин за 30 секунд похитили четырехлетнюю девочку из машины ее матери

«КП»: организатором похищения 4-летней девочки из Краснодара оказался ее отец

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Pixabay

Неизвестные похитили ребенка на парковке краснодарского ТЦ. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на комментарий пресс-службы городского УМВД.

Как рассказала мать пострадавшей, неизвестные выкрали ее четырехлетнюю дочь буквально за 30 секунд. Все произошло около торгового центра, куда семья приехала за покупками.

По словам женщины, на месте действовали трое злоумышленников, один из которых схватил ее за руки, другой толкнул на асфальт ее сестру, а третий — вытащил дошкольницу из автомобиля. Затем похититель отнес девочку в свою машину, а его подельники продолжали сдерживать сопротивление матери, которая с самого начала была уверена в причастности к преступлению своего бывшего мужа.

После того, как мужчины скрылись, женщина обратилась в полицию и указала на главного подозреваемого. Она объяснила, что во время бракоразводного процесса суд встал на сторону матери, а отец проиграл.

О произошедшем на парковке женщина рассказала и в социальных сетях, где также распространила ориентировку и нашла очевидцев инцидента.

Девочку обнаружили у ее родителя спустя сутки после похищения.

«Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает», – заключили правоохранители.

К настоящему времени полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Екатеринбурге бывшего спецназовца осудили за похищение человека.

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