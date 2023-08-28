Суд приговорил к 12 годам тюрьмы мачеху, заставлявшую пасынка жить в собачьей будке

В США в тюрьму посадили мачеху, которая заставляла своего девятилетнего пасынка жить в собачьей будке на улице, пишет New York Post.

По данным следствия, 30-летняя Сара Старр также отказывалась его кормить. Кроме того, мальчик был вынужден носить рваную одежду, которая не защищала его от холода по ночам.

Сотрудники социальных служб забрали школьника вместе с младенцем и еще тремя маленькими детьми, которые жили в доме Сары и ее мужа. Разобравшись в деле, суд приговорил американку к 12 годам тюремного заключения.

Сара признала себя виновной по трем пунктам обвинения в жестоком обращении с детьми и в причинении серьезной психической и эмоциональной травмы пасынку.

«Как родитель, я в ужасе. Я потерял дар речи», — прокомментировал приговор судья Ричард Готлиб.

Вместе с Сарой к тюремному сроку была приговорена ее тетя Шелли, также признанная виновной по двум пунктам в жестоком обращении с детьми — она проведет за решеткой семь с половиной лет.

На данный момент следователи выясняют степень виновности отца школьника. Сам пострадавший ребенок вместе с братьями переехал жить к бабушке в Калифорнию.

Ранее в США восьмилетний школьник угнал автомобиль и устроил погоню с полицией.