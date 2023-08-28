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Житель Читы выжил, сорвавшись с балкона 11-го этажа, и попал на видео

Mash: читинец соскользнул с балкона 11-го этажа и выжил

Житель Читы выжил, сорвавшись с балкона на 11-м этаже дома. Об этом сообщает Babr Mash.

Спасатели пытались затащить полуголого читинца за ноги через окно, но мужчина выскользнул и сорвался. После этого он успел зацепиться руками за выступающий этажом ниже карниз.

Читинец еще некоторое время провисел, держась за выступ одной рукой. Позже ему удалось забраться на соседский балкон, где он продолжил сидеть на корточках.

Сотрудникам экстренных служб после опасного трюка мужчины удалось уговорить его спуститься вниз по пожарной лестнице. О том, почему изначально мужчина оказался на краю балкона 11-го этажа, на данный момент ничего не известно.

Ранее в Чите полуголый ребенок выбрался на балкон и повис на высоте седьмого этажа.

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