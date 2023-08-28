Стали известны подробности жизни стрелявшего по судебным приставам мужчины в ЯНАО

Мужчину, который открыл огонь по судебным приставам в поселке СУ-952 в пригороде Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), просят переехать из аварийного жилья в квартиру, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника издания, 62-летний Марат Сайткулов проживает в доме, который признали аварийным.

13 января по решению суда мужчину выселили, но он отказался переезжать. Сайткулов заявил, что новую квартиру должны были дать еще его матери, но теперь, после ее смерти, он не имеет морального права покидать дом.

Чтобы не пускать приставов в дом, хозяин поджег автомобиль и начал стрелять в горящую машину, чтобы к ней не могли приблизиться пожарные. Он также заявлял, что устроит новый пожар, если кто-то попытается к нему подойти.

Возгорание тем временем потушили.

До этого в Курске задержали 59-летнего мужчину, который открыл огонь из своей квартиры, так как думал, что на него напали.

Ранее водитель Toyota обстрелял гаишников из фейерверка во время погони.