В Госдуме призвали ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч

Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) запрещать не следует, однако необходимо принять ряд законов для безопасности передвижения на них. Об этом в эфире НСН заявил член комитета Государственной думы по транспорту Виталий Ефимов, комментируя запрет на аренду СИМ в Париже.

«Первое — это скорость, второе — где он может ехать, никто же не определил это. Надо законодательно определить, могут ли они ездить по тротуарам или нет. Надо определиться, где они ездят. <...> Зачем такие скорости держат на самокатах, кому они нужны? Люди ходят со скоростью 4 км/ч., максимум — 6-7 км/ч, можно ограничить скорость самокатов 7-10 км/ч. Здесь целое исследование надо делать», — отметил Ефимов.

Он добавил, что проблема самокатов в первую очередь касается мегаполисов, а не городов с 50-тысячным населением.

С 1 сентября в Париже будет запрещена аренда электросамокатов. Отмечается, что власти французской столицы решили не продлевать контракты с тремя частными операторами, которые сдают в аренду СИМ.

Ранее эксперт по развитию городов и агломераций Илья Заливухин в беседе с «Общественной службой новостей» объяснил, почему в России нужно запретить самокаты на тротуарах.