Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Неизвестные в Польше несколько раз остановили железнодорожное движение

Неизвестные спровоцировали остановку железнодорожного движения в Польше

close
100%
Восточное межрегиональное CУТ СК России

Несанкционированную остановку железнодорожного движения несколько раз спровоцировали в Польше неизвестные. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Отмечается, что в период с 19 по 25 августа на железной дороги произошло не менее шести инцидентов, неизвестные несанкционированной использовали сигнал «радио-стоп».

Подчеркивается, что подобные происшествия, в частности, случались в Белостоке и Вроцлаве. Каждый раз это приводило к нарушению расписания движения поездов.

По словам заместителя министра внутренних дел и администрации Польши Павла Шефернакера, деятельность злоумышленников связана с приближающимися парламентскими выборами, которые назначены на 15 октября.

До этого стало известно, что железнодорожное движение в районе польского города Щецин было временно парализовано из-за вмешательства неизвестных в систему управления поездами, пишет газета Wyborcza. По информации издания, остановка движения наблюдалась вечером 25 августа из-за того, что кто-то начал транслировать на железнодорожных частотах сигнал об аварийной остановке, а затем гимн России и фрагменты одного из выступлений российского президента Владимира Путина.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях