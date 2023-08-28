Неизвестные в Польше несколько раз остановили железнодорожное движение

Несанкционированную остановку железнодорожного движения несколько раз спровоцировали в Польше неизвестные. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Отмечается, что в период с 19 по 25 августа на железной дороги произошло не менее шести инцидентов, неизвестные несанкционированной использовали сигнал «радио-стоп».

Подчеркивается, что подобные происшествия, в частности, случались в Белостоке и Вроцлаве. Каждый раз это приводило к нарушению расписания движения поездов.

По словам заместителя министра внутренних дел и администрации Польши Павла Шефернакера, деятельность злоумышленников связана с приближающимися парламентскими выборами, которые назначены на 15 октября.

До этого стало известно, что железнодорожное движение в районе польского города Щецин было временно парализовано из-за вмешательства неизвестных в систему управления поездами, пишет газета Wyborcza. По информации издания, остановка движения наблюдалась вечером 25 августа из-за того, что кто-то начал транслировать на железнодорожных частотах сигнал об аварийной остановке, а затем гимн России и фрагменты одного из выступлений российского президента Владимира Путина.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.