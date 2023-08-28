В Калуге среди пострадавших после аварии 5 человек остаются в тяжелом состоянии

В Калуге после крупного ДТП на остановке часть пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По словам представителя власти, пациенты проходят лечение не только в местных, но и в федеральных медцентрах. Пять пациентов в тяжелом состоянии, среди них двое детей. В детской областной больнице находится ребенок 2019 года. Ее состояние оценивают как средней степени тяжести, но врачи отмечают положительную динамику.

«Все мы переживаем за пострадавших и желаем побыстрее поправиться», — резюмировал Шапша.

Инцидент произошел 24 августа на улице Кирова. Водитель, находившийся под действием наркотиков, сбил десять человек на остановке. В отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело. Процесс находится на контроле у СК РФ.

Ранее в Челябинске мотоциклиста госпитализировали после аварии с убегающим от ДПС водителем.