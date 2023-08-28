Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В школах Франции хотят запретить мусульманскую одежду

Власти Франции намерены запретить ношение мусульманских платьев-абайя в школах

close
100%
Global Look Press

Правительство Франции намерено ввести запрет на ношение в школах традиционных мусульманских платьев-абайя. О планах властей в эфире канала TF1 рассказал министр национального просвещения и молодежи Габриэль Атталь.

Абайя представляет собой женское платье, которое полностью закрывает тело и носится поверх обычной одежды. При этом глава ведомства подчеркнул, что образовательные учреждения работают в соответствии с твердыми принципами и одним из них является светскость.

«Светскость — это свобода освобождения себя через школу. Когда вы входите в класс, вы не должны быть в состоянии определить религию учеников, просто посмотрев на них», — пояснил Атталь.

Он добавил, что уже на следующей неделе планирует обсудить данную инициативу с представителями школ. В частности, министр вместе с руководителями учебных заведений продумает внесение изменений в правила.

В июне 2022 года в общественных бассейнах Гренобля ввели запрет на ношение буркини — купальников, открывающих только лицо, руки и ноги. Месяцем ранее городской совет разрешил использовать такие костюмы, в том числе из-за их популярности среди мусульманок.

Однако некоторые активисты посчитали, что данная одежда свидетельствует о дискриминации по отношении к женщинам ислама и нарушает принцип секуляризма. В результате они обратились в Высший административный суд Франции, который удовлетворил их требование о запрете буркини.

Ранее стало известно, что власти Швеции не планируют вводить запрет на публичное сожжение религиозных книг.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях