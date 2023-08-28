В школах Франции хотят запретить мусульманскую одежду

Правительство Франции намерено ввести запрет на ношение в школах традиционных мусульманских платьев-абайя. О планах властей в эфире канала TF1 рассказал министр национального просвещения и молодежи Габриэль Атталь.

Абайя представляет собой женское платье, которое полностью закрывает тело и носится поверх обычной одежды. При этом глава ведомства подчеркнул, что образовательные учреждения работают в соответствии с твердыми принципами и одним из них является светскость.

«Светскость — это свобода освобождения себя через школу. Когда вы входите в класс, вы не должны быть в состоянии определить религию учеников, просто посмотрев на них», — пояснил Атталь.

Он добавил, что уже на следующей неделе планирует обсудить данную инициативу с представителями школ. В частности, министр вместе с руководителями учебных заведений продумает внесение изменений в правила.

В июне 2022 года в общественных бассейнах Гренобля ввели запрет на ношение буркини — купальников, открывающих только лицо, руки и ноги. Месяцем ранее городской совет разрешил использовать такие костюмы, в том числе из-за их популярности среди мусульманок.

Однако некоторые активисты посчитали, что данная одежда свидетельствует о дискриминации по отношении к женщинам ислама и нарушает принцип секуляризма. В результате они обратились в Высший административный суд Франции, который удовлетворил их требование о запрете буркини.

Ранее стало известно, что власти Швеции не планируют вводить запрет на публичное сожжение религиозных книг.