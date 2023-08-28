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Сбер запустил проект «Истории первых» о лучших шеф-поварах России

«Истории первых» расскажут о лидерах ресторанной индустрии

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Shutterstock

Сбер запустил масштабный контентный проект «Истории первых» о лучших в ресторанной индустрии не только в столице, но и мегаполисах России. Об этом сообщается на сайте проекта.

«Цель — рассказать о лучших шеф-поварах страны как о личностях, об их падениях и взлетах, мечтах и разочарованиях. Проект затронет Москву, Петербург, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург и Сочи», — говорится в описании проекта.

Отмечается, что за полгода станут известны истории 25 героев. Проект расскажет, как эти люди начинали карьеру, где ошибались, а где были быстрее остальных.

«Каждому важно, что ими интересуются по-настоящему: что они любят, смотрят, слушают или читают. Даже их любимое блюдо, которое они готовят дома для себя или своей семьи, — все это большой пазл, который мы сложим за полгода», — говорится в сообщении.

Интервью героев публикуются на сайте проекта. Там можно посмотреть фотографии и видео с рецептом любимого блюда, а также узнать топ-10 книг, альбомов и фильмов участников. На одну неделю каждый шеф станет самой яркой личностью в индустрии. Так, в «Истории первых» уже приняли участие обладатели звезд Michelin Давид Эммерле (Grand Cru), Евгений Викентьев («Белуга»), любимый всеми Мирко Дзаго (Onest), а также талантливые Глеб Гайгер («Айна»), Игорь Шиянов (Red Wall), Дмитрий Степанов (TT Bistro) и другие.

Кроме того, в рамках проекта шефы запустят в ресторанах меню-сет, который будет посвящен или этапам его жизни, или эволюции как профессионала. Сейчас серия идет в Екатеринбурге, а далее перейдет в другие города-участники.

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