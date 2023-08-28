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Сотрудник Пулкова избил пассажира после того, как тот оставил вещи в салоне самолета

Сотрудник аэропорта Пулково избил мужчину за оставленные вещи в салоне самолета

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Сотрудник санкт-петербургского аэропорта Пулково якобы применил силу к пассажиру, который оставил свои вещи в салоне самолета. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash Iptash».

По информации канала, 30-летний мужчина прилетел в Санкт-Петербург из Казани на выходные. Покинув самолет, мужчина через некоторое время понял, что забыл в нем портмоне. За помощью пассажир решил обратиться к сотруднику воздушного вокзала. По словам пассажира, сотрудник вместо помощи предложил «выйти подраться один на один», а затем ударил его кулаком в живот.

Сотрудник аэропорта поделился своей версией событий. Он утверждает, что по инструкции спросил у прилетевшего посадочный и пригласил его проследовать через терминал, но в ответ пассажир выругался на него с использованием нецензурной лексики. После этого, работник «подтолкнул» мужчину к выходу.

В инциденте разбирается полиция.

В компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом Пулково, сообщили «Газете.Ru», что в связи с инцидентом провели внутреннюю проверку.

«Было установлено, что пассажир вел себя некорректно, оскорбительно общался с сотрудником аэропорта, отказывался покидать контролируемую зону аэропорта. Представитель аэропорта вывел пассажира в терминал», — отмечается в заявлении компании.

Ранее на Алтае мужчину задержали за попытку попасть в кабину пилота во время полета.

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