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В Санкт-Петербурге могут ввести ограничения для водителей самокатов

Депутат Бельский: в Петербурге обсудят возрастные ограничения для самокатчиков

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Александр Гальперин/РИА Новости

В Петербурге сейчас обсуждаются дополнительные правила для электросамокатов, среди которых введение страховки и ограничений по возрасту, утверждает спикер городского Законодательного собрания Александр Бельский. Об этом сообщается в Telegram-канале парламентария.

По его словам, в настоящий момент ведется подготовка законопроекта о создании организованной стоянки для арендованных самокатов, гироскутеров, моноколес.

«В новом парламентском сезоне вернемся к теме электросамокатов. Одни активно ими пользуются, другие ругают, но факт остается фактом: это средство индивидуальной мобильности не теряет популярности», — пояснил Бельский.

Как добавил спикер петербургского парламента, теперь ведется разработка новых правил для предотвращения конфликта пешеходов и самокатчиков.

«Конечно, можно поступить как в Париже и в принципе запретить электросамокаты. Но, на мой взгляд, это радикальная мера», — заметил Бельский.

Известно, что в столице Франции с 1 сентября в Париже станет невозможно арендовать электрические самокаты.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы в районе Патриарших прудов подросток на электросамокате врезался в электромобиль Tesla и скрылся.

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