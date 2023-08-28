В Москве мужчина спас друга от пули неизвестного «генерала» в прыжке и попал на видео

В московском Братеево мужчина спас друга от пули якобы «генерала» неизвестного силового ведомства. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В ночь на 28 августа несколько москвичей гуляли на Паромной улице. К ним подошел мужчина в неизвестной форме и представился генералом.

Беседа с новым знакомым быстро перешла в драку и «генерал» начал угрожать компании пистолетом. Он повалил одного из мужчин на землю и наставил на него оружие. От выстрела москвича спас друг, который в прыжке сбил с ног «силовика».

После произошедшего мужчины вызвали полицию. «Генерала» задержали. Он оказался 45-летним местным жителем.

По данным источника, мужчина был судим за торговлю оружием. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту инцидента.

Ранее в Москве подростка заподозрили в стрельбе по другу из купленного на маркетплейсе пистолета.