Москвичам продлили метеорологическое лето

Метеорологическое лето продлится в Москве еще две недели. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

По словам синоптика, в начале сентября температура на два градуса превысит климатическую норму. Сообщается, что в первую декаду месяца столбики термометров будут показывать +20°C.

«Это значит, что метеорологическое лето, которое по климату в Москве должно закончиться 27 августа, будет продлено еще на две недели, а этот период как раз и совпадает с молодым бабьим летом», — добавил Тишковец.

Он подчеркнул, что осень вступит в свои права лишь во второй половине сентября. До тех пор в городе ожидается незначительный дефицит осадков — отклонение от нормы составит не более 10-20%, уточнил специалист.

Также он пояснил, что метеорологическое лето — это погода, при которой среднесуточная температура воздуха держится на отметке +15°C и выше.

24 августа в нескольких регионах России зафиксировали первые заморозки. Ночью в Кировской и Костромской областях температура опустилась до отрицательных значений, при этом холоднее всего было в городе Шарья — минимум составил -1,4°С.

Ранее москвичам рассказали о погоде в первый день осени.