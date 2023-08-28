На Кубани женщина выпала из окна четвертого этажа

В Ростове-на-Дону женщина выжила после падения из окна четвертого этажа. Видео инцидента, произошедшего 26 августа в доме на улице Маршала Еременко, разместил паблик «Западный Ростов-на-Дону • News».

За кадром слышно женский голос, который зовет на помощь. На крик сбираются прохожие. Один из них, мужчина в белой футболке, старается держаться рядом с окнами, чтобы, вероятно, помочь женщине. Когда та срывается вниз, мужчина успевает смягчить ее падение, подложив в полете ей под спину рюкзак. Также, по словам очевидцев, мужчина спас женщину от падения на торчащий из земли штырь.

О состоянии пострадавшей не сообщается. На кадрах видно, что женщина проявляет признаки жизни.

Ранее в Москве трехлетний ребенок выпал из окна и попал в больницу в тяжелом состоянии.