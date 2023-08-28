Китаянка родила в лифте и выбросила ребенка в мусорное ведро

В Китае женщина родила ребенка в лифте и выбросила его в мусорное ведро, пишет Asia One.

На кадрах видеонаблюдения видно, как женщина зашла в лифт с чемоданом и через несколько секунд села в углу. Затем она встала уже с младенцем на руках, вытерев тряпкой следы крови на полу. Выйдя на нужном этаже, китаянка кинула новорожденного в мусорное ведро и положила сверху слой салфеток, чтобы спрятать ребенка.

Ребенка заметили внимательные прохожие, которые вызвали врачей и полицию. Младенца доставили в больницу, где оказали необходимую помощь. Позже его передали в руки попечителей.

«Ребенка навещала бабушка», — прокомментировали в клинике.

О том, будет ли женщина привлечена к ответственности за свой поступок, не сообщается. Но пользователи соцсетей уже осудили мать за ее действия.

«Бедный ребенок, только что родился, а его уже выбросили», — пишут комментаторы.

Ранее в Китае школьник пришел в полицию и попросил отдать его в детский дом.