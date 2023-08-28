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Госбюро расследований Украины раскрыло возможную причину крушения в Житомирской области

Госбюро: крушение в Житомирской области могло произойти из-за ошибки пилотов

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Георгий Зимарев/РИА Новости

Представитель госбюро расследований Украины Татьяна Сапьян заявила, что причиной крушения самолетов Л-39 в Житомирской области могла быть ошибка пилотов, сообщает «Украинская правда».

«Мы понимаем, чтобы доказать одну из версий нужно провести немало экспертиз, которые не делаются за один день», — добавила она.

Ранее Госбюро расследований Украины завело уголовное дело из-за столкновения двух учебно-боевых самолетов Л-39 в Житомирской области.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним». Следствие изучит техническое состояние самолетов и соблюдение правил подготовки к полетам.

Сообщалось, что истребители столкнулись во время тренировочного полета.

До этого истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) смогла сбить во время воздушных боевых действий самолет МиГ-29 украинских военных.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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