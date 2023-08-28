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Энтомолог оценил опасность появившихся в Подмосковье пауков-ос

Энтомолог Хряпин: появившиеся в Подмосковье пауки-осы не опасны для человека

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Портал Правительства Московской области/Ульянов А.И

Появившиеся в Московской области пауки-осы не представляют опасности для людей, если не трогать их, рассказал телеканалу «360» энтомолог, биолог Роман Хряпин.

«Если вы будете пытаться его трогать сами, скорее всего, получится следующее: если вам удастся его схватить, то можете получить укус от него. Будет боль держаться, покраснение, припухлость довольно резкая и сильная. Через несколько дней пройдет все без следа. На этом его агрессивное воздействие на вас закончится», — уточнил эксперт.

Если же не трогать его и не пытаться разрушить паутину, паук ничего не сделает, добавил он. Энтомолог отметил, что у данного паука есть две стратегии поведения на случай опасности. В первом случае он может начать раскачиваться при приближении человека, чтобы сбить фокус атаки. Во время второй стратегии паук просто падает в траву, продолжил эксперт.

«Но если вы очень настойчивы и начнете его искать, хватать, то он может вас укусить. Потому что паук крупный, хелицеры у него крупные, он просто может прокусить вашу кожу, но тут вы сами виноваты», — заключил Хряпин.

24 августа в Минэкологии Московской области сообщили, что крупные желтые пауки-осы с полосатыми брюшками напугали жителей Подмосковья, передавала «Москва 24».

Жителей Баймакского района Башкортостана до этого напугал большой паук с детенышами.

Ранее российские ученые разработали обезболивающее из яда паука.

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