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В Сочи птицы стали воровать фрукты из-за жары

Орнитолог Тильба: в Сочи птицы стали воровать фрукты из-за обезвоживания в жару

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Shutterstock

Ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Петр Тильба заявил, что птицы стали воровать фрукты и овощи из-за обезвоживания, вызванного жарой в Краснодарском крае.

«Налет прекратится, когда пройдут дожди, ручьи будут полноводными. Как пойдут дожди, они ослабят налеты на фрукты», — объяснил происходящее орнитолог.

Уточняется, что дожди в Сочи ожидают только в начале сентября. Среди птиц, которые чаще всего воруют фрукты и овощи он назвал воробьев, дроздов и перелетных славок.

«Не все птицы обитают в горах (где есть ручьи. — «Газета.Ru»), многие летят вдоль берега черноморского побережья, они в Сочи встречаются, им нужна вода, не все останавливаются возле рек», — рассказал ученый.

До этого синоптик Вильфанд предупредил жителей юга РФ о жаре как в Турции.

Он пояснил, что аномальная жара установится в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, в Калмыкии и во всех республиках Северного Кавказа.

Ранее Великобритании предрекли дефицит фруктов и овощей из-за аномальной жары в странах Южной Европы.

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