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В ДНР пресекли канал распространения экстремистской литературы

Военкор Tsargrad.tv Антонова: в ДНР нашли экстремистскую литературу

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ФСБ РФ/РИА «Новости»

В городе Волноваха Донецкой народной республики правоохранители пресекли канал распространения литературы экстремистского характера. Об этом сообщила военкор Tsargrad.tv Анастасия Антонова.

По ее словам, в руках силовиков оказались материалы с героизацией лидера «Организации украинских националистов» (организация запрещена в России) Степана Бандеры, школьные учебники по стандартам НАТО, а также книги по популяризации радикального феминизма. Всего было изъято порядка полутора тысяч изданий.

По данным источника Антоновой, работниками библиотек и домов культуры спускались указания ставить экстремистскую литературу на видные места и активно распространять на массовых мероприятиях.

В августе в Государственной думе предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду и публичное оправдание экстремизма, в том числе массовых нападений в учебных заведениях.

Ранее стало известно о задержании специалиста по борьбе с экстремизмом из института МВД.

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