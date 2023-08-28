В ДНР пресекли канал распространения экстремистской литературы

В городе Волноваха Донецкой народной республики правоохранители пресекли канал распространения литературы экстремистского характера. Об этом сообщила военкор Tsargrad.tv Анастасия Антонова.

По ее словам, в руках силовиков оказались материалы с героизацией лидера «Организации украинских националистов» (организация запрещена в России) Степана Бандеры, школьные учебники по стандартам НАТО, а также книги по популяризации радикального феминизма. Всего было изъято порядка полутора тысяч изданий.

По данным источника Антоновой, работниками библиотек и домов культуры спускались указания ставить экстремистскую литературу на видные места и активно распространять на массовых мероприятиях.

В августе в Государственной думе предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду и публичное оправдание экстремизма, в том числе массовых нападений в учебных заведениях.

Ранее стало известно о задержании специалиста по борьбе с экстремизмом из института МВД.