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Капитан таймырского теплохода высадил пассажиров ночью в шторм посреди реки

Прокуратура: на Таймыре пассажиров высадили с теплохода в реку ночью в шторм

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Телеграм-канал «Наш Таймыр»

Западно-Сибирская транспортная прокуратура запустила проверки в связи с сообщениями о ненадлежащем оказании услуг на воде. В публикации ведомства в Telegram-канале сообщается, что проверка была возбуждена на основе сообщения таймырского информационного канала.

Сообщается, что капитан теплохода «СП-4», высадив людей посреди реки, не доставил пассажиров до точки назначения после того, как теплоход сел на мель. Очевидец событий рассказал, что инцидент произошел во время рейса по маршруту Дудинка — Носок.

«За три часа до прибытия в поселок Носок, капитан судна по громкой связи объявил, что за пассажирами необходимо приехать родственникам, так как из-за мели теплоход не сможет подъехать к пристани п. Носок. На борту находились пассажиры с малолетними детьми, старики. Не у каждого из них имелись родственники с лодками», — рассказал он.

Очевидец также отметил, что на судне не было целых шлюпок для организации эвакуации пассажиров, при этом все происходило «в темноте и в шторм без спасательных жилетов».

До этого в Нижнем Новгороде теплоход с пассажирами врезался в бетонную набережную.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.

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