Врач объяснил связь вируса папилломы с раком шейки матки

Вирус папилломы человека (ВПЧ) является основной причиной возникновения рака шейки матки. Об этом в беседе с РИАМО сообщил акушер-гинеколог, врач-онколог высшей категории «СМ-Клиника» Дмитрий Субботин. По его словам, в половине случаев онкологическое заболевание вызывает ВПЧ 16 типа, в 14% — 18 типа, реже — 45 и 15 типов.

«Агрессивность ВПЧ 16 и 18 типов, по-видимому, связана с их способностью встраиваться в геном клеток эпителия шейки матки. Проще говоря, некое родство или близость к локальному типу ДНК клеток шейки матки», — объяснил Субботин.

По словам врача, рак шейки матки чаще всего возникает у женщин в возрасте от 35 до 55 лет. В 20% случаев его обнаруживают у пациенток старше 65 лет, а в молодом возрасте заболевание встречается редко, заключил врач.

В 2023 году ученые из Региональной больницы Раннерс выяснили, что у женщин старше 65 лет, которые никогда не сдавали анализ на ВПЧ высокого риска, скрининг на вирус может улучшить профилактику рака шейки матки за счет выявления предраковых изменений.

Ранее руководитель Центра гинекологии и ЭКО, акушер-гинеколог Михаил Гаврилов заявил в интервью «Общественной службе новостей», что государству необходимо позаботиться о матерях-одиночках, чтобы не допустить демографической ямы.