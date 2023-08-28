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В Электростали сотрудники склада маркетплейса устроили массовую драку

Baza: в Подмосковье произошла массовая драка рабочих склада маркетплейсса

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Shutterstock

В Подмосковье двух человек госпитализировали после массовой драки рабочих на складе маркетплейса. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в Электростали. Словесный конфликт между сотрудниками перерос в физическое противостояние. В нем приняли участие около 40 человек. Некоторые из них были вооружены ножами.

После инцидента у одного из пострадавших диагностировали ножевое ранение в грудь. Второй, гражданин Киргизии, получил ранение ягодицы и руки.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства и ищут зачинщиков.

Ранее в Туапсе супружеская пара избила мужчину веслом из-за места на парковке.

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