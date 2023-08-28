Аэропорт Алеппо вышел из строя после обстрела Израиля

Международный аэропорт Алеппо, расположенный на севере Сирии, был выведен из строя в результате воздушной атаки со стороны Израиля. Об этом сообщает телеканал «Аль-Ихбария» со ссылкой на Министерство обороны Сирии.

«Около 4:30 утра израильский враг совершил воздушную агрессию со стороны Средиземного моря западнее Латакии по международному аэропорту Алеппо», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удар привел к разрушению взлетной полосы и выводу аэропорта из строя.

Подчеркивается, что это уже 22-й удар Израиля по территории Сирии с начала этого года.

22 августа сообщалось, что ВВС Израиля с помощью двух истребителей F-16 совершили атаку по окрестностям Дамаска в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

19 июля министерство обороны Сирийской Арабской Республики заявляло, что средства противовоздушной обороны сбили большинство израильских ракет.

Ранее ПВО сирийской армии отразила ракетную атаку Израиля по окрестностям города Хомс.