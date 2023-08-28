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Психолог рассказала, почему опасно много мечтать

Психолог Наумова рассказала, что зависимость от мечты ухудшает качество жизни

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Shutterstock

Состояние, при котором основным увлечением человека становятся его мечты, называется навязчивые грезы, оно может сильно ухудшать качество жизни. Об этом «Газете.Ru» рассказала нейропсихолог и детский психолог Наталья Наумова. Она отметила, что в основе такого состояния лежит разочарование в жизни, поэтому люди, мечтая, пытаются спрятаться от реальности.

«Если мечты затмевают реальность, то это называется навязчивые грезы. Пока не доказано, что это психическое расстройство, но абсолютно точно мы видим, что это влияет на качество жизни человека и, как правило, в основе этого расстройства лежит детская травматизация, травматизация высокого уровня, сильное разочарование в жизни, когда человек хочет спрятаться в своих мечтах, уйти от реальности. Если мы говорим про обычную мечту, то она внезапно может влететь в жизнь человека. Он помечтал немножко, а потом продолжает свою обычную жизнь, работает, общается, с людьми взаимодействует. Если мы говорим про навязчивые грезы, то человек погружается в свои мечты и только лишь иногда отвлекается на повседневную жизнь. Основным его увлечением становятся его мечты. Они представляют себе досконально какой-то сюжет, героев, действующих лиц. Они понимают, что это все нереально, но им очень приятно находиться в этой фантазии, продумывать различные перипетии, создавать там трагедии. То есть это как отдельная жизнь», — сказала она.

Наумова уточнила, что побороть «зависимость от мечты» можно с помощью психотерапии.

«Если человек пишет книгу или сочиняет рассказ — он написал, после этого отвлекся и стал жить обычной жизнью, то здесь человек постоянно находится погруженным в эти переживания. С этим нужно работать, в таком состоянии нельзя человека оставлять, это очень сильно ухудшает качество жизни и приводит к его дезадаптации. Бороться с этим можно путем психотерапии. Безмедикаментозно вполне с этим эффективно можно справиться. Но требуется пройти курс психотерапии, осознать свои чувства, понять, от каких переживаний человек пытается убежать, какие проблемы у него являются нерешенными, что таким образом он впадает в зависимость от мечты», — пояснила она.

28 августа отмечается День мечты. В этот день в 1963 году состоялось выступление общественного деятеля Мартина Лютера Кинга под названием «У меня есть мечта», вдохновившее людей на создание неофициального праздника с девизом «Мечты сбываются».

Ранее певица Ольга Бузова призналась, что мечтает увидеть Землю из космоса.

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