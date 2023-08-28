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В Полтавской области повреждения получил промышленный объект

Глава Полтавской области Лунин заявил о повреждении промышленного объекта

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

В Полтавской области Украины повреждения получил промышленный объект. Об этом сообщил глава областной администрации Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале.

Подробностей случившегося он не привел.

Также сообщалось, что в украинском городе Кривой Рог в Днепропетровской области были слышны взрывы.

В ночь на 28 августа в большинстве регионов Украины, в том числе в центральной Полтавской области, была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Сирены включились в 03:39 мск в Николаевской области, а через пять минут красная зона захватила Днепропетровскую область. К 04:00 воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. Затем сирены зазвучали в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. К 4:33 сирены включились в Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской областях и в Киеве.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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