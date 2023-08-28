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Американский телеканал FOX показал карту Турции без Стамбула

Американская телекомпания FOX представила карту Турции без Стамбула

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FOX

Американский телеканал FOX показал карту Турции без Стамбула, сообщает газета Sabah.

По данным издания, новостной сайт FOX News включил Турцию в карту Ближнего Востока, но Стамбул не был включен в карту Турции.

Издание отмечает, что телеканал «трепал нервы» общества «своими ложными новостями во время президентских выборов в Турции и сокрушительных землетрясений в Кахраманмараше».

Ранее Fox News назвал президента Соединенных Штатов Джо Байдена «диктатором-подражателем», у которого был арестован его «политический соперник». Такая надпись появилась во время трансляции выступления Байдена в Белом доме после судебного слушания по делу экс-президента США Дональда Трампа.

До этого на Google-картах появилась детская площадка имени Чикатило. Она расположена на Тюляевском бульваре в Краснодаре, а рядом находятся детский сад и гимназия. Этот факт крайне возмутил родителей.

Ранее двое «Граждан СССР» рассказали, зачем пытались взорвать вышки связи.

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