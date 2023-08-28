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Спасатели в Южно-Сахалинске не нашли медведя, из-за которого женщина залезла на дерево

В Южно-Сахалинске не нашли медведя, из-за которого женщина забралась на дерево

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В Южно-Сахалинске женщина залезла на дерево, испугавшись медведя, сообщает Telegram-канал «Спасатели Сахалина».

Утром 26 августа в поисково-спасательный отряд Южно-Сахалинска поступило сообщение о женщине, которая якобы спасаясь от медведя, вынуждена была забраться на дерево. Инцидент произошел в районе озера Танковое вблизи поселка Хомутово. К месту вызова срочно прибыла группа спасателей вместе с охотоведом. Женщина была найдена и выведена на дорогу. А вот следов пребывания медведя обнаружить не удалось.

Ранее сообщалось, что пенсионерка газетой отбилась от медведя, пробравшегося в дом на Чукотке. Инцидент произошел в городе Билибино, хищник вломился в дом 71-летней пенсионерки. Увидев на пороге медведя, она не растерялась: скрутила в трубочку газету и избила ею животное. Напуганный незваный гость сбежал.

До этого медведь в Калифорнии зашел в дом мужчины, съел всю еду и уснул на его кровати. Хозяин активировал в доме сирену. Громкий звук разбудил медведя, и он сбежал через разбитое окно обратно в лес.

Ранее тигр напал на домашнюю собаку в поселке Раздольное Приморского края.

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