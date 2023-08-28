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Путин в День знаний может посетить мастерскую управления «Сенеж»

«Ведомости»: Путин 1 сентября может посетить мастерскую управления «Сенеж»

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Михаил Терещенко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 1 сентября может посетить мастерскую управления «Сенеж». Об этом сообщает со ссылкой на близкие к администрации президента источники газета «Ведомости».

По данным одного из источников, именно в «Сенеже» могут пройти основные мероприятия, посвященные Дню знаний. В частности, возможно общение Путина с участниками проектов, обучающихся в «Сенеже». Другой источник сообщил, что президенту покажут новые корпуса, построенные в «Сенеже».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отвечая на вопрос, планирует ли Путин 1 сентября посетить «Сенеж», сказал, что об этом будет своевременно сообщено.

Газета отмечает, что в начале сентября в «Сенеже» будет проходить завершение молодежного форума «Территория смыслов».

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин на следующей неделе намерен провести встречу с учащимися по случаю Дня знаний.

До этого сообщалось, что в московских школах 1 сентября планируется провести праздничные мероприятия с поднятием флага России и исполнением гимна Российской Федерации.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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