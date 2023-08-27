В Совфеде РФ предложили запретить электросамокаты в Москве

Сенатор Елена Афанасьева заявила, что поддерживает опыт французского Парижа, в котором ранее запретили использование электросамокатов в городской черте с 1 сентября. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она также отметила, что запрет электросамокатов в Москве спасет «здоровье и жизни многих наших граждан».

«Правильное решение! Полагаю, что Россия должна идти по этому пути», — написала Афанасьева.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в Париже будет невозможно арендовать электрические самокаты. Отмечается, что власти Парижа решили не продлевать контракты с тремя частными операторами, которые сдают в аренду электросамокаты. Таким образом, столица Франции стала первым европейским городом, где вводится запрет на использование электросамокатов.

Это решение основано на итогах городского референдума по вопросу использования электросамокатов. В голосовании приняли участие более 100 тыс. жителей Парижа. За запрет высказались 89% участвовавших в референдуме 2 апреля.

В 2022 году в Париже зафиксировано 400 тыс. поездок на электросамокатах.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы в районе Патриарших прудов подросток на электросамокате врезался в электромобиль Tesla и скрылся.