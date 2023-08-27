Китайский язык собираются включить в программы российских научных вузов

Помощник российского президента Андрей Фурсенко заявил, что китайский язык постепенно будет включен в программы российских вузов, которые занимаются подготовкой исследователей, однако русский язык так же должен оставаться одним из главных языков общения ученых. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в Московском физико-техническом институте (МФТИ) китайский язык уже был введен, как второй обязательный иностранный язык. Фурсенко отметил, что данное решение встретило «дикое сопротивление», однако он добавил, что уже порядка 30% научной литературы издается на китайском языке.

«Проблема в том, что, конечно, надо добиваться того, чтобы русский язык оставался среди нескольких языков науки», — сказал Фурсенко.

Ранее Министерство образования Саудовской Аравии поручило всем частным и государственным школам ввести программу изучения китайского языка. В публикации говорится, что решение об этом было принято во время визита наследного принца и премьер-министра королевства Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в КНР.

Согласно директиве Министерства образования, под уроки китайского языка в школах отводится четвертое занятие каждого воскресенья и понедельника. Газета отмечает, что по всему королевству департаменты образования готовятся реализовать программу изучения китайского языка для учащихся второго класса средних школ в рамках профильных занятий.

Ранее в Китае понадеялись на саммит с участием РФ после встречи в Саудовской Аравии по Украине.