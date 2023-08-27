После обстрела со стороны ВСУ в Донецке госпитализированы трое детей

В Донецке после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) госпитализированы трое детей. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Под... удар снаряда... на 1-й площадке Куйбышевского района попали трое детей-подростков 2009, 2010 и 2013 годов рождения», — написал он.

По словам градоначальника, с осколочными ранениями и контузиями подростки были доставлены в медицинские учреждения Донецка.

26 августа Кулемзин сообщил, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины Куйбышевского района Донецка пострадали две мирные жительницы.

26 августа представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска за пять часов выпустили шесть снарядов калибра 152 мм по Горловке, а также 40 снарядов калибра 155 мм по Донецку. До этого Кулемзин заявлял, что Донецк был подвергнут массированному обстрелу, в том числе Петровского района города. Кроме этого, очевидцы сообщили об осколках возле магазина «Изумруд».

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