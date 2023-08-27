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Стало известно о сильном пожаре в Бердянске

«Страна.ua»: в Бердянске произошел сильный пожар

Стало известно о сильном пожаре в Бердянске Запорожской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

На кадрах, которые опубликованы в сети, видно, что загорелось здание в районе завода «Дормаш». Также виден столб черного дыма.

27 августа произошел пожар в кафе «Гермес» в Туапсинском районе Краснодарского края, открытый огонь на площади 200 кв. м удалось ликвидировать. Причиной пожара мог стать взрыв газового баллона, перед возгоранием был слышен мощный хлопок.

До этого сообщалось о мощном пожаре в Кемерове. По словам местных жителей, предположительно, произошло возгорание склада с пиротехникой, также были слышны звуки взрывов.

Накануне в МЧС России заявляли, что в Кемерове локализовали пожар на складе с пиротехникой на площади 750 квадратных метров. На месте работали более 30 человек и 11 единиц техники.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.

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