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Краснодарский турист погиб при восхождении на Эльбрус

Краснодарец упал с высоты пять тысяч метров при восхождении на Эльбрус

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Алексей Бойцов/РИА Новости

Краснодарский турист погиб во время восхождения на Эльбрус, сорвавшись с высоты пять тысяч метров. Об этом сообщает управление МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

«В 08:00 27.08.23 года поступила информация о том, что на горе Эльбрус турист из города Краснодар на высоте 5 тысяч метров сорвался с горы и получил травмы несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина был в составе группы, в которой находились 14 человек.

Спасательные службы эвакуировали тело с помощью коммерческого вертолета в поселок Терскол и передали следственным органам.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В работах были задействованы 24 спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, три единицы техники и коммерческий вертолет.

21 августа стало известно, что канатные дороги на курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии будут закрыты с 4 по 18 сентября. Руководство курорта предупредило, что канатные дороги будут закрыты в связи с проведением плановых регламентных работ.

Ранее пятеро иностранцев попросили помощи при спуске с Эльбруса.

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