Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мужчину с тремя попугаями разыскивают за ограбление кафе

Fox News: в США мужчина с тремя попугаями ограбил кафе

close
100%
Fox News

В штате Вирджиния мужчина с тремя попугаями ворвался в кафе и, угрожая ножом, заставил отдать выручку. Об этом сообщает Fox News.

Вооруженный налет попал на записи камер видеонаблюдения. На кадрах ролика, который опубликован полицейским департаментом, мужчина с тремя попугаями на плечах входит в кафе быстрого питания в Вирджинии и, угрожая предметом, похожим на нож, требует от продавца отдать ему выручку.

Местные жители предполагают, что грабитель взял с собой птиц, чтобы потенциальные свидетели не смогли запомнить его особых примет. Его расчет оказался верным — очевидцы описали лишь марку машины, на которой мужчина скрылся с места совершения преступления и запомнили, что на его руках было несколько татуировок.

Полиция штата объявила в розыск синий Ford, на котором приехал в кафе грабитель, детективы простят горожан помочь установить личность и местонахождение злоумышленника.

Ранее поляка задержали с черепахой в кармане — он украл ее из зоомагазина и вернулся туда за кормом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях