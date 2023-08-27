Мужчину с тремя попугаями разыскивают за ограбление кафе

В штате Вирджиния мужчина с тремя попугаями ворвался в кафе и, угрожая ножом, заставил отдать выручку. Об этом сообщает Fox News.

Вооруженный налет попал на записи камер видеонаблюдения. На кадрах ролика, который опубликован полицейским департаментом, мужчина с тремя попугаями на плечах входит в кафе быстрого питания в Вирджинии и, угрожая предметом, похожим на нож, требует от продавца отдать ему выручку.

Местные жители предполагают, что грабитель взял с собой птиц, чтобы потенциальные свидетели не смогли запомнить его особых примет. Его расчет оказался верным — очевидцы описали лишь марку машины, на которой мужчина скрылся с места совершения преступления и запомнили, что на его руках было несколько татуировок.

Полиция штата объявила в розыск синий Ford, на котором приехал в кафе грабитель, детективы простят горожан помочь установить личность и местонахождение злоумышленника.

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