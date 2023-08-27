Полиция намерена довести до суда дело ребенка, которого ударили по голове во время прогулки в Кудрове

В городе Кудрово Ленинградской области неизвестная женщина ударила по голове трехлетнего мальчика, когда тот врезался в коляску с ребенком, катаясь на велосипеде. Об инциденте в соцсетях сообщила мать пострадавшего Елизавета (имя изменено). По ее словам, сын «немного отвлекся» и врезался в коляску на небольшой скорости, находившийся там ребенок не пострадал.

«Газете.Ru» Елизавета рассказала, что после удара женщина с ребенком в коляске не только ударила ее сына, но и начала обзывать нецензурными словами.

«Ребенок в нормальном состоянии. Он очень испугался во время столкновения и удара от неизвестной женщины. Она также обзывала его нецензурными словами, орала на всю улицу. Свидетелей этой ситуации очень много. После инцидента я уводила ребенка в сторону, чтобы успокоить, потому что он очень сильно плакал от испуга и от того, что ему больно. А эта женщина бежала за нами и продолжала обзывать, грозила, что вызовет полицию. После вопроса «Что она там будет говорить? Что она ударила трехлетнего ребенка?» она ушла», — рассказала мама пострадавшего мальчика.

Елизавета отметила, что обратилась в больницу и в правоохранительные органы. В полиции встали на сторону пострадавшего ребенка.

«Пока успокаивала ребенка, обратилась в полицию. Мне сообщили, что нужно проехать в больницу и нас ждут в отделении. У ребенка повреждение мягких тканей. В полиции приняли заявление, поддержали нас в данной ситуации. Мы также договорились о дальнейшем сотрудничестве при появлении у кого-либо какой информации. Полиция сообщила, что намерена довести это дело до суда», — заключила женщина.

Видеозапись с камер наблюдения, на которых видно, как ребенок врезается в коляску и получает удар по голове, появилась накануне в соцсетях. Мать пострадавшего мальчика также опубликовала видео разговора с напавшей на ее ребенка женщиной. Она утверждает, что и нападавшая, и ребенок в коляске «абсолютно целы и невредимы».

По данным СМИ, ребенка ударила пенсионерка, которая вышла на прогулку со своим внуком.

Ранее в Челябинске на детской площадке женщина избила ребенка из-за конфликта с ее сыном.