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Названы опасные болезни, при которых синеют ногти

Хирург Акулова: посинение ногтей может указывать на серьезные болезни сосудов

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Посиневшие ногтевые пластины – признак, указывающий на сбой в организме. Об этом «Газете.Ru» рассказала Анастасия Акулова, сердечно-сосудистый хирург, заведующая отделением сосудистой хирургии больницы ЦКБ РЖД-Медицина на Волоколамке.

«Тут могут быть разные варианты: системные хронические заболевания сосудов и дыхательной системы, проблемы с кровообращением, заболевания периферических сосудов, атеросклероз артерий, который может вызвать снижение кровотока и ишемию конечности, в также выраженная венозная недостаточность. Например, ногти могут посинеть, если у человека хроническая обструктивная болезнь легких, которая бывает у курильщиков. Или в случае ишемии конечности: общее состояние пациента не страдает, но его беспокоит боль в конечности – в руке или в ноге. Частая причина посиневших ногтей – системные воспалительные заболевания (в том числе сосудистые) в запущенном состоянии, поражение бывает симметричное, на обеих рука или ногах», – сообщила Анастасия Акулова.

При появлении данного симптома сердечно-сосудистый хирург порекомендовала не затягивать с обращением к врачам – важно вовремя диагностировать заболевание, чтобы избежать тяжелых осложнений.

Ранее врач назвала причины частого появления синяков.

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