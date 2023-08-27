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Супруги избили мужчину веслом из-за места на парковке

В Туапсе семейная пара набросилась на прохожего с веслом из-за парковочного места

В Туапсе попала на видео драка семейной пары и молодого мужчины, словесная перепалка переросла в потасовку. Роликом в социальных сетях поделились очевидцы.

Инцидент произошел в Туапсе из-за парковочного места, которое участники конфликта не смогли поделить. Драка развязалась на глазах у детей, они были напуганы и плакали.

В качестве аргумента в драке муж и жена использовали весло, с которым бегали по тротуару за молодым мужчиной. Драку пытался остановить один из очевидцев, но тоже пострадал.

Как отметили в социальных сетях местные жители, супруги вели себя агрессивно, молодой человек, с которым у них возник конфликт, лишь отбивался. По данным местных СМИ, по факту драки проверку проводят правоохранители.

Ранее незакрытое пиво стало причиной драки пассажиров автобуса в Алтайском крае.

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