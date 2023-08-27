В Госдуме предложили продлить работу детских садов

Российская система работы детских садов нуждается в корректировке, заявила Ura.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Она отметила, что рабочий день в детских садах и группах продленного дня в младших классах завершается одновременно с рабочим днем родителей, «а то и раньше», в связи с чем депутат предложила продлить работу садов на час. В этом случае, указала Буцкая, потребуется финансирование на оплату переработки педагогов или содержания отдельных групп.

В качестве альтернативы представитель комитета предложила подстраивать графики работы детсадов под рабочие часы крупных компаний. Она заявила, что для детей сотрудников больших производств, в бизнес-центрах можно открывать собственные группы присмотра и ухода, которые будут работать в соответствии с рабочим графиком родителей.

Еще одним вариантом решения проблемы может стать государственная няня, обратила внимание Буцкая. Эта мера уже вводится в ряде регионов как проект, указала депутат.

До этого депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести дополнительные выплаты для детей участников специальной военной операции, не посещающих детские сады из-за отсутствия в них свободных мест.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.