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Ростовские врачи провели операцию ребенку, у которого не росли зубы

В Ростове врачи прооперировали мальчика, у которого в восемь лет не росли зубы

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Depositphotos

Школьника с редкой стоматологической патологией спасли ростовские медики, у восьмилетнего мальчика не росли зубы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В ходе обследования врачи установили, что в верхней челюсти ребенка развитию обычных зубов мешают так называемые сверхкомплектные зубы необычной формы, расположенные в беспорядке.

«Технически эту операцию не назвать сложной, хотя длилась она порядка полутора часов, но фактически она весьма непростая. Сверхкомплектные зубы скрыты в кости. Да, мы видим их на снимках, но работать в кости — всегда определенные риски», — рассказал главный детский челюстно-лицевой хирург Минздрава Ростовской области Сергей Карнута.

Хирургическое вмешательство завершилось успешно, ребенку потребуется длительное лечение у врача-ортодонта. Как отметили медики, подобная патология встречается крайне редко, причины ее возникновения неизвестны до сих пор.

Ранее российские врачи восстановили лицо ребенку, которому оторвало нос и губу в аварии.

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