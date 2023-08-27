В приморском селе Многоудобное более 200 жителей остались без электричества

Жители села Многоудобное, расположенного в Приморском крае, остались без электроснабжения утром 27 августа. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Шкотовского муниципального района Владимир Носов.

Он отметил, что в настоящее время полностью обесточены два жилых дома — 78 квартир. При этом в помещениях проживают более 200 человек, подчеркнул глава района.

«На данный момент сотрудники АО «ДРСК» подвозят генератор для подключения потребителей до полного устранения аварии», — написал Носов.

Также он добавил, что накануне специалисты устранили аварию на местной насосной станции. По словам главы района, из-за поломки оборудования в четырех домах не было водоснабжения.

Как уточнил Носов, протекающая вблизи населенного пункта река Артемовка начала мелеть. Однако некоторые дороги все еще остаются подтоплены, указал он.

25 августа губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации. Причиной послужили интенсивные дожди, из-за которых пострадали свыше пяти тысяч домовладений. Также осадки нанесли урон дорогам, объектам сельского хозяйства и социальной инфраструктуры.

Ранее Министерство здравоохранения РФ рассказало о ситуации в пунктах временного размещения в Приморье.