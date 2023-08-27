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В Румынии загорелся ангар с пластмассой

В Румынии горит склад пластмассы рядом с оружейным заводом

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Depositphotos

В ангаре с пластмассой, расположенном близ оружейного завода в румынском городе Креведия неподалеку от Бухареста, вспыхнул пожар. Об этом сообщает местный телеканал Digi24, ссылаясь на пресс-службу инспектората по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным телеканала, возгорание произошло на складе, находящемся в 20 километрах от заправки в том же городе, где чуть ранее произошли четыре взрыва на АЗС.

В региональном министерстве здравоохранения подтвердили информацию о числе жертв и пострадавших из-за взрывов. Готовность принять раненых выразили госпитали Италии и Бельгии, заключается в материале.

До этого глава Департамента по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Румынии Раед Арафат заявил, что два взрыва прогремели на заправке сжиженного нефтяного газа в румынском городе Креведия неподалеку от Бухареста, есть жертвы (один человек) и пострадавшие (26 человек). Впоследствии на этой АЗС прогремели еще два взрыва, число пострадавших увеличилось до 46.

Ранее взрыв в столице Судана попал на видео.

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