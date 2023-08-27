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Роспотребнадзор повторно попросили создать стандарт шаурмы

Даванков обратился в Роспотребнадзор с запросом о создании стандарта шаурмы

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Вице-спикер Государственной думы РФ Владислав Даванков повторно обратился в Роспотребнадзор с запросом о создании стандарта шаурмы. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем обращении к главе ведомства Анне Поповой Даванков попросил организовать для статс-секретаря – заместителя руководителя Роспотребнадзора Михаила Орлова совместную экскурсию по Москве по точкам приготовления шаурмы.

Он предложил предоставлять точкам общественного питания в добровольном порядке специальную эмблему, которая подтверждала бы соблюдение высоких стандартов приготовления шаурмы.

До этого замруководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов ответил вице-спикеру Госдумы Владиславу Даванкову, что рецепт приготовления полезной для здоровья шаурмы можно найти на сайте проекта федеральной службы «Здоровое питание».

7 июля Даванков направил письмо на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в котором предложил опубликовать на сайте ведомства рекомендации по сбалансированному составу шаурмы. Он отметил, что из-за отсутствия официальных рекомендаций некоторые производители добавляют в нее вредные продукты.

Ранее в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора заявили, что число отравившихся шаурмой на севере Москвы выросло до 35 человек.

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